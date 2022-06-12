المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات

نفّذت المنطقة العسكرية الشرقية، فجر اليوم، الأحد عملية نوعية على إحدى واجهاتها ضمن منطقة المسؤولية، أسفرت عن إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية، انطلاقا من الجهود التي تبذلها القوات المسلحة في الحفاظ على أمن الوطن وحماية المواطن من آفة المخدرات،

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة: “إن المراقبات الأمامية لقوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت مجموعة من الأشخاص قادمين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تعاملت آليات ردّ الفعل السريع مع هذه المجموعة من خلال تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية”.

وبيّن المصدر أنه وبعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة، تم العثور على 154 كف حشيش، و900 ألف حبة كبتاغون، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.