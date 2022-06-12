المنتخب الوطني الاردني لكرة القدم يفوز على إندونيسيا

فاز المنتخب الوطني الاردني لكرة القدم على نظيره الإندونيسي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جرت ليلة امس السبت على ستاد جابر الأحمد الدولي بالكويت، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الأولى لتصفيات كأس آسيا لعام 2023.

وسجل هدف المنتخب الوحيد المهاجم يزن النعيمات عند الدقيقة 48، بعد أن استثمر عرضية زميله موسى التعمري فيما أضاع البديل محمد أبو زريق “شرارة” ضربة جزاء عند الدقيقة 80، بعد تصدي الحارس الإندونيسي لها.

وانفرد المنتخب الوطني بصدارة المجموعة بالعلامة الكاملة وبرصيد 6 نقاط، بعد أن تغلب في الجولة الأولى على نيبال بنتيجة 2-0، ليقترب من حسم بطاقة التأهل للنهائيات الآسيوية للمرة الخامسة في تاريخه.

كما تغلب المنتخب الكويتي على نظيره النيبالي بأربعة أهداف مقابل هدف لحساب المجموعة ذاتها، ليحتل وصافة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط برفقة إندونيسيا، فيما يتواجد المنتخب النيبالي في المركز الرابع والأخير دون نقاط.

ويختتم المنتخب الوطني مشواره في التصفيات، مساء الثلاثاء المقبل، عندما يواجه أصحاب الضيافة المنتخب الكويتي عند الساعة السابعة والربع مساء على الملعب ذاته.

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