طالباً من امريكا عدم التدخل.. وزير الدفاع الصيني يؤكد ان بلاده ستقاتل بأي ثمن وحتى النهاية لمنع تايوان من إعلان الاستقلال
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جرينتش+2 03:25
“العمل الإسلامي”: ارتفاع معدلات الفقر إلى ٢٤.١% ينذر بعواقب خطيرة
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