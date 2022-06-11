وصول جثمان الشهيد السيايدة إلى أرض الوطن

عمان 11 حزيران (بترا) – وصل إلى مطار ماركا العسكري، فجر اليوم السبت، جثمان شهيد الواجب الرقيب/1 جميل محمود متروك السيايدة، حيث كان في استقباله، مندوباً عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية العميد الركن الدكتور يوسف الخطيب وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية وذوو الشهيد.

وجرى للشهيد مراسم استقبال عسكرية، حيث حُمل مكللاً بالعلم الأردني على أكتاف مجموعة من رفاق السلاح، واصطفت مجموعة من حرس الشرف لتحيته، فيما عزفت موسيقات القوات المسلحة “لحن الرجوع الأخير”.

يُشار إلى أن الشهيد الرقيب/1 السيايدة، من قرية الجدعا في الكرك، وهو من مرتبات قوة الانتشار السريع الأردنية مالي/2، واستشهد أثناء قيامه بواجبه

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