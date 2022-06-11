امريكا تورّث اسرائيل قيادة المشرق العربي، عبر تحالف يضمها الى جانب دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن
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جرينتش+2 08:54
سهير رمزى.. تزوجت 8 مرات بحثاً عن الأبوة وليس الزواج !!!
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