امريكا تورّث اسرائيل قيادة المشرق العربي، عبر تحالف يضمها الى جانب دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن
أهم العناوين
جرينتش+2 08:54
التصعيد الواسع لنفتالي بينت .. الأسباب والنتائج
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني