استشهاد الاسير المحرر سميح عمارنة من بلدة يعبد جنوب جنين

رام الله – استشهد، اليوم السبت، الشاب سميح عمارنة متأثراً بجروحه الخطيرة التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال قبل أيام في بلدة يعبد جنوب جنين .

ويذكر أن عمارنة هو أسير محرر، وأصيب خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدته يعبد لهدم منزل الشهيد ضياء حمارشة قبل أيام.

وأفادت وزارة الصحة، أن الأسير المحرر والجريح سميح عمارنة، استشهد في مستشفى الاستشاري في رام الله بعد إصابته في المواجهات الأخيرة، في بلدة يعبد.

وكان عمارنة نقل إلى المستشفى الاستشاري في رام الله لمواصلة علاجه الصحي، بعد إصابته برصاص قناصة الاحتلال في يعبد الأول من يونيو الحالي، أثناء المواجهات التي شهدتها البلدة خلال قيام جيش الاحتلال بتفجير منزل الشهيد ضياء حمارشة في يعبد.