ترامب وصفه بأهم تحرك لاسترجاع عظمة امريكا.. لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول تعلن ان ترامب قاد محاولة انقلاب "وقحة"
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جرينتش+2 11:33
هذه تأثيرات الحرب الأوكرانية الروسية على أبرز قضايا الشرق الأوسط
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