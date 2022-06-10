لبلبة: الزعيم توأم روحي وربنا خلقني لكي أمثل معه/ فيديو

وصفت الفنانة لبلبة النجم عادل إمام بأنه “توأمها الروحي”، مؤكدة أنه أقنعها بالعودة للدراما التليفزيونية بعد غياب لسنوات.

وقالت لبلبة، خلال حلولها ضيفة على برنامج “أسرار النجوم” على إذاعة “نجوم إف إم” المصرية: “عادل إمام عشرة عمر وتوأمي الروحي وربنا خلقني لكي أكون معه وأعمل معه”.

وأضافت: “هو لم يضايقني بأي كلمة أو تصرف طوال مشوارنا الفني، وكان دائمًا سعيدًا بنجاحي، ويتعاون معي لكي يخرج الشغل بأفضل صورة ممكنة، فهو الذي أقنعنيبالعودة للعمل في التلفزيون بعد سنوات من عدم العمل به”.

و تابعت: “وافقت على العمل في التلفزيون، نتيجة للثقة في عادل إمام، فهو الذي أقنعني، وقال لي مثلما نجحنا سويا في السينما، سننجح في الدراما، وبالفعل قدمت معه مسلسل صاحب السعادة، وقدمت معه أفضل أعمالي وأدواري”.

وأكدت أن “أهم الأشياء التي تعلمتها منه في الشغل، هي ألا أشاهد نفسي بعد التصوير فالفنان عمره ما يرضى عن نفسه”.

وبخصوص المخرج الذي كانت تتمنى أن تتزوجه لو أتيح لها ذلك، أكدت لبلبة أنه المخرج الراحل عاطف الطيب. وأضافت: “عاطف الطيب شعر بموهبتي قبل أن يعرفني، كان يشاهدني أثناء حضور مهرجان كان، ويسلم على، لكنني لفت نظره، وقال: مَن هذه الفنانة التي تحضر عروض المهرجان من الساعة 8 الصبح، ولا تذهب للتسوق أو لغيره، وتقضي وقتها للاستمتاع بفنها فقط”.

وأضافت: “عاطف الطيب كان مؤمنًا بفني، وكان يوجهني وأوقات يكون قاسي علي من أجل أن أقدم مستوى جيدا دائمًا، فهو كان فنانا وشخصية جميلة جدًا”.

يذكر أن لبلبة شاركت فيفيلمين من إخراج المخرج عاطف الطيب، هما فيلم ضد الحكومة مع النجم أحمد زكي، وفيلم ليلة ساخنة، مع النجم نور الشريف.

في حين شاركت الفنانة المصرية في العديد من الأفلام والمسلسلات مع الزعيم عادل إمام، منها أفلام: البعض يذهب للمأذون مرتين، عصابة حماده وتوتو، خلي بالك من جيرانك، احترس من الخط، عريس من جهة أمنية. إضافة إلى مسلسلات: صاحب السعادة، مأمون وشركاه.

وقد شاركت لبلبة في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “دايما عامر” بطولة مصطفى شعبان ولبلبة ومحمد ثروت وصلاح عبدالله، إخراج مجدي الهواري.