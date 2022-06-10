تدهور صحة المعتقل المضرب عن الطعام خليل عواودة

رام الله – طرأ تدهور جديد، الليلة الماضية على الحالة الصحية للمعتقل خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 100 يوم.

وأفاد المحامي جواد بولس، صباح اليوم الجمعة، أن إدارة سجون الاحتلال نقلت المعتقل عواودة إلى مستشفى “أساف هروفيه”.

وكان نادي الأسير ذكر أن إدارة سجون الاحتلال نقلت عواودة الليلة الماضية من سجن ” الرملة” مجددًا إلى المستشفى بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي.

وأشار إلى أن إدارة السجون طوال الفترة الماضية كانت ترفض نقله بشكل دائم إلى المستشفى، وساومته مقابل النقل، أن يقبل العلاج الذي تفرضه المستشفى.

وكان العواودة يرفض العلاج والفحوصات الطبية التي تشكّل أبرز أدوات المعتقل في معركة الإضراب عن الطعام.