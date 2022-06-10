الولايات المتحدة تلغي شرط فحص كورونا للقادمين اليها جواً

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستلغي شرط اختبار فحص وباء كورونا للمسافرين الذين يصلون إلى البلاد بالطائرة، فيما ستواصل السلطات الصحية “تقييم الاحتياجات بناء على الطلب وسياق تداول المتغيرات”.

وتدخل هذه الخطوة حيز التنفيذ بالنسبة للمسافرين جوا إلى الولايات المتحدة منتصف ليل بعد غد الاحد 12 يونيو/حزيران.

وقال المسؤول إن الوكالة ترفع القيود التي ناهضتها صناعة السفر لأشهر، بعدما تقرر أنها لم تعد ضرورية “استنادا إلى العلم والبيانات”. وستعيد المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) تقييم قرارها خلال 90 يومًا، وإذا ارتأى المسؤولون أن ثمة ضرورة لإعادته، بسبب ظهور متحوّر جديد مثير للقلق، على سبيل المثال، فسيقومون بذلك.