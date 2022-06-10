السماح للإسرائيليين بحضور مباريات كأس العالم 2022 في قطر

سيتمكن عشاق كرة القدم الإسرائيليون من السفر إلى قطر لحضور مباريات المونديال 2022 ، وذلك بعد أن أثمرت الجهود التي بذلها اتحاد كرة القدم الإسرائيلي بإقناع الفيفا السماح للإسرائيليين حضور المباريات في قطر.

وللحصول على تأشيرة دخول، يتوجب على الشخص الذي يشتري تذاكر للمباريات، فتح بطاقة المشجع (Fan ID) عبر الإنترنت. وما إن يتم الموافقة على الطلب، سيعتبر ذلك تأشيرة دخول لقطر، وستسمح في الوقت نفسه بحجز الإقامة في الموقع المنشود على الشبكة.

ويفيد البيان المشترك لكل من وزير الخارجية يائير لابيد، ووزير الأمن بيني غانتس، ووزير التربية والرياضة حيلي تروبر، واتحاد كرة القدم، أن العمل جار على التنسيق للسماح بإطلاق الرحلات الجوية من إسرائيل إلى مباريات كأس العالم في قطر.

وقد وصف وزير الخارجيةالاسرائيلي الأمر بأنه إنجاز على مستوى الدولة يملأ قلوب المشجعين فرحًا. وأضاف “أن المونديال الذي سينطلق في تشرين الأول/نوفمبر سيفتح لنا أبوابًا لعلاقات جديدة”.

أما وزير الأمن الاسرائيلي فقد أعرب عن ارتياحه للخطوة التي ترقبها عشاق الرياضة في إسرائيل. وهنأ الوزير كلا من وزير الخارجية ووزير الرياضة اللذين عملا بالتنسيق مع اتحاد كرة القدم. مشيرًا إلى أن قطر دولة ذات أهمية دولية، وأضاف “آمل أن تعزز زيارات الإسرائيليين إلى هذه الدولة العلاقات بين الدولتين”.