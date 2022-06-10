الدفاعات السورية تتصدى فجر اليوم الجمعة لصواريخ عدوان إسرائيلي على بعض النقاط جنوب دمشق، وتسقط معظمها
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جرينتش+2 11:25
الدفاعات السورية تتصدى فجر اليوم الجمعة لصواريخ عدوان إسرائيلي على بعض النقاط جنوب دمشق، وتسقط معظمها
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