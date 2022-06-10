الدفاعات السورية تتصدى فجر اليوم الجمعة لصواريخ عدوان إسرائيلي على بعض النقاط جنوب دمشق، وتسقط معظمها

شنت قوات العدو الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، عدوانا جويا استهدف جنوب العاصمة السورية دمشق.

وقال مصدر عسكري سوري لـ”سبوتنيك”: “في تمام الساعة 04:20 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط جنوب مدينة دمشق”.

وأضاف المصدر: “تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”، لافتا إلى إصابة مواطن مدني بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

وفي وقت سابق من فجر اليوم، قال مراسل “سبوتنيك”، إنَّ سكان العاصمة السورية دمشق قد سمعوا صوت انفجار قوي باتجاه الريف الجنوبي الغربي للمدينة.

ورجح مراسل “سبوتنيك” أن الصوت قد نجم عن تصدي قوات الدفاع الجوي السوري جنوب العاصمة السورية لهدف معادٍ قد يكون طائرة أو بالون استطلاع في سماء المثلت السوري اللبناني مع الجولان المحتل، أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي.

وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تزعم إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.