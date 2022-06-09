طقس معتدل اليوم الخميس وغدا، وكتلة هوائية حارة السبت

يطرأ اليوم الخميس، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها حول معدلاتها العامة، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، ارتفاع طفيف آخر على الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتؤثر على المملكة السبت كتلة هوائية حارة، حيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (4-6) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويتراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة يوم الأحد، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، تثير الغبار في مناطق البادية أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 – 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 – 19، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 17، وفي مرتفعات الشراة 29 – 16، وفي مناطق البادية 36 – 20، وفي مناطق السهول 32 – 21، وفي الأغوار الشمالية 38 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 25، وفي البحر الميت 40 – 25، وفي خليج العقبة 41 – 27 درجة مئوية.

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