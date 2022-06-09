وزارة الخارجية التونسية تنفي وجود أية محادثات دبلوماسية مع إسرائيل، وتؤكد موقفها "الثابت والداعم" للفلسطينيين
أهم العناوين
جرينتش+2 10:18
طقس معتدل اليوم الخميس وغدا، وكتلة هوائية حارة السبت
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني