“حبيب الشعب”.. أنشودة ام كلثوم يوم تنحي عبد الناصر/ فيديو

على أثر نكبة يونيو/ حزيران عام 1967، أعلن الرئيس جمال عبد الناصر تنحيه عن الحكم في مثل هذا اليوم (9 حزيران) منذ 55 عاما، وقد كان ذلك القرار صادما للشعب المصري وجميع الشعوب العربية التي هبت عن بكرة ابيها تناشده العدول عن التنحي، وكانت أم كلثوم الأكثر إنكسارا، فهي التي غنت قبلها بعدة أيام لترهب العدو وتلهب حماس الجيش والشعب للجهاد، لتتفاجأ بهزيمة يونيه التي نشرت السواد والحداد في ربوع مصر والعالم العربي ..

ورغم مرارة هذا الحدث المؤلم، إلا ان ام كلثوم سرعان ما تحاملت على نفسها، وتواصلت مع الشاعر والكاتب الصحفي المصري الكبير صالح جودت تطلب منه صياغة أنشودة تنطق باسم شعب مصر، ويطلب فيها من الرئيس عبد الناصر أن يعدل عن قراره، وكان ذلك في عصر يوم 9 يونيو، أي بعد ساعات من قرار تنحي الرئيس.

صاغ جودت أنشودة مذهلة في ساعات قليلة، وهي أنشودة “حبيب الشعب” التي يقول في مطلعها: ” قم واسمعها من أعماقي فأنا الشعب .. ابق فأنت السد الواقي لمنى الشعب .. ابق فأنت الأمل الباقي لغد الشعب .. أنت الخير وأنت النور .. أنت الصبر على المقدور .. أنت الناصر والمنصور .. ابق فأنت حبيب الشعب” .

أذهل صالح جودت الجمهور العربي كله بتلك الكلمات المؤثرة التي تعبر عن إرادة الشعب، ففيها لا يطلب الشعب من عبد الناصر العدول عن القرار، بل يأمره أمراً ان يفعل ذلك، حيث بدأ جودت هذا النشيد بأفعال الأمر ” قـم” و”ابق” و”ارفع هامة الشعب”، كما لعب جودت على وتر الاستعطاف الممزوج بالأمر، فيقول للرئيس: ” قـم إنا أعددنا العدة .. قـم إنا أعلنا الوحدة .. فارسم أنت طريق العودة .. وتقدم يتبعك الشعب”.

وقد قام الموسيقار رياض السنباطي بتلحين تلك الأنشودة الخالدة في يوم واحد، وهو يوم 10 يونيه 1967، لتغنيها أم كلثوم في عبر الإذاعة المصرية، وتكون بمثابة مظاهرة شعبية تهز أرجاء مصر، تطالب الرئيس ناصر بالعدول عن قرار التنحي، ومن الواضح أنه كان لتلك الأنشودة أثر عظيم في وجدان عبد الناصر، حيث ساهمت الانشودة مع اصوات ملايين المصريين والعرب الذين هرعوا لمطالبته بعدم التنحي،في تغيير مجريات الأمور في مصر، حيث امتثل الرئيس لنداء وأمر الشعب .. ليبدأ التخطيط لإعادة التسليح ومباشرة حرب الإستنزاف التي أنهكت الصهاينة، وكانت أحد أهم أسباب انتصارات أكتوبر.