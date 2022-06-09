استشهاد الشاب "أبو عيهور" وإصابة 5 آخرين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اليوم الخميس بمدينة حلحول شمال الخليل
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تصدقا بأموالهما قبل العملية.. العدو يقدم لائحة اتهام ضد “أسعد الرفاعي وصبحي صبيحات” بطلي عملية “إلعاد”
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