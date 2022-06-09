الخصاونة وميقاتي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الاردنية – اللبنانية

استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، في مكتبه برئاسة الوزراء، اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

وأكد رئيس الوزراء ونظيره اللبناني، العلاقات المتميزة بين البلدين، والحرص على تعزيز التعاون الثنائي المشترك في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

كما أكد الخصاونة، دعم الأردن للبنان لمواجهة التحديات وتعزيز استقراره.

من جهته، عبر رئيس مجلس الوزراء اللبناني، عن شكره واعتزازه بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة للبنان في مختلف المحافل، مشددا حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية مع الأردن في المجالات كافة.