إحصائية: 24.1% نسبة الفقر في الأردن للربع الأول من هذا العام

بلغت نسبة الفقر على مستوى الأردن للربع الأول من العام الحالي 24.1%، وفق ما أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، مشيرا إلى أن فرق العمل الميداني انتهت من جمع بيانات أول جولتين من المسح الحالي لنفقات ودخل الأسرة.

وأضاف يقول لقناة “المملكة” اليوم الخميس، أن العمل الميداني لمسح نفقات ودخل الأسرة الحالي بدأ في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2021، في كافة محافظات المملكة، وجرى الانتهاء من جمع بيانات الجولة الأولى والثانية؛ أي ما يعادل 50% من العينة الكلية للمسح.

“يجري العمل حاليا على جمع بيانات الجولة الثالثة للمسح (من شهر أيار/مايو إلى شهر حزيران/يونيو 2022)، والتي سيتبعها الجولة الرابعة (من شهر تموز/يوليو إلى شهر تشرين الأول/أكتوبر 2022)”، وفق الشريدة.

وأشار إلى أنه جرى إصدار نسبة الفقر على مستوى الأردن للربع الأول في شهر آذار/مارس 2022، والتي بلغت 24.1%، ومن المتوقع إصدار نسبة الفقر للربع الثاني في شهر حزيران/يونيو الحالي، ونسبة الفقر للربع الثالث في شهر أيلول/سبتمبر، والرابع في مطلع العام 2023.

وأكد الوزير على أنه “سيتم إصدار التقرير النهائي حول معدلات الفقر خلال الثلث الأول من عام 2023”.

وكانت الحكومة قد أعلنت في نيسان/ابريل 2019، أن نسبة الفقر المطلق بين الأردنيين وصلت إلى 15.7%، وتمثل 1.069 مليون أردني، فيما بلغت نسبة فقر الجوع (المدقع) في الأردن 0.12%، أي ما يعادل 7993 فردا أردنيا، وفق آخر مسح خاص بدخل ونفقات الأسرة نفذته دائرة الإحصاءات العامة (2017-2018)، بينما توقع البنك الدولي “ارتفاع معدلات الفقر في الأردن بنسبة 11% إضافية جراء جائحة فيروس كورونا المستجد”.