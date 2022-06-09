وزارة الخارجية التونسية تنفي وجود أية محادثات دبلوماسية مع إسرائيل، وتؤكد موقفها "الثابت والداعم" للفلسطينيين
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جرينتش+2 10:18
إحصائية: 24.1% نسبة الفقر في الأردن للربع الأول من هذا العام
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