مصادر فتحاوية تنفي الشائعات المتداولة حول موت رئيس السلطة محمود عباس بأحد المستشفيات الاردنية

رام الله _ مصدر الإخبارية

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات إخبارية عربية، الليلة الماضية، أنباء تفيد بوفاة الرئيس الفلسطيني محمود عباس, بعد تدهور حالته الصحية في المستشفيات الأردنية.

وأشارت إلى أنّه من المتوقع الإعلان عن وفاته غدا (اليوم) صباحاً.

من جانبه، سارع المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، بالنفي قائلاً: “إنّ ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبو مازن” عارية عن الصحة تمامًا.”

وأكد أن الرئيس عباس يتمتع بصحة جيدة .

بيت لحم – معا

نفى مصدر رسمي الليلة خبر وفاة الرئيس محمود عباس، والذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وتناقلته عشرات المواقع المحلية والاقليمية.

وقال المصدر المخوّل لوكالة معا، ان جهات مفلسة سياسيا واخلاقيا ومعروفة للجميع تتعمد كل ليلة ان تنشر نفس الاخبار المفبركة بهدف ارباك سكان الضفة بالتزامن مع هجمات الاحتلال والمستوطنين عليها.

وأضاف المصدر: في كل مرة ، لا يخجلون ولا يعتذرون للقراء ولا للجمهور على التضليل والارباك .

وكاتت، خلال الأيام الماضية والليلة، قد انتشرت عدة أخبار حول صحة عباس، وتم نفيها جميعها.