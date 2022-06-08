مشهد بطولي مُذهل.. سائق سيارة فلسطيني اعزل يختطف سلاح جندي إسرائيلي وينسحب سريعاً جنوب الخليل/ شاهدوا

اختطف شاب فلسطيني، اليوم الأربعاء، سلاح أحد جنود الاحتلال “الإسرائيلي” وفرّ بسلام من المكان، قرب مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد موقع “واللا” العبري بأن سائقا فلسطينيا انتزع سلاح M16 لشرطي “إسرائيلي” خلال تفتيش سيارته عند مفترق الفوار وفر من المكان، مشيرًا إلى أن قوات كبيرة هرعت للمكان وتجري عمليات تمشيط.

وبحسب الموقع العبري، فإن السائق الفلسطيني أمسك طرف السلاح، وقاد سيارته وجر معه الرطي الإسرائيلي مسافة معينة، حتى انتزع السلاح من جسد المجند وفر من المكان.

وأفاد الموقع بأن جيش الاحتلال نشر حواجز عسكرية على مداخل دورا في أعقاب سيطرة هذا الفلسطيني على بندقية الشرطي إسرائيلي والانسحاب بها.

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مما أدى لحالة ارباك لدى الجندي الذي فقد سلاحه مما افقده القدرة على التقاط سلاح زميله الذي تعرقل ووقع ع الأرض… مليح هيك . #إلا_رسول_الله_يا_مودي #موسم_جدة #إسرائيل pic.twitter.com/u4yKTGi47U — سعيد بشارات Saaed Bsharat (@saaed_bsharat) June 8, 2022