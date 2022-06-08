مشهد بطولي مُذهل.. سائق سيارة فلسطيني اعزل يختطف سلاح جندي إسرائيلي وينسحب سريعاً جنوب الخليل/ شاهدوا
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جرينتش+2 01:05
مشهد بطولي مُذهل.. سائق سيارة فلسطيني اعزل يختطف سلاح جندي إسرائيلي وينسحب سريعاً جنوب الخليل/ شاهدوا
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