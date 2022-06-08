طقس معتدل اليوم الاربعاء، وارتفاع الحرارة تدريجيا غدا وبعده

تكون درجات الحرارة اليوم الأربعاء، حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة حيث تسود أجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الجمعة، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية، وحارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً. وتبقى الأجواء السبت، حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية، وحارة في باقي المناطق وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 – 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 – 17، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 16، وفي مرتفعات الشراة 28 – 14، وفي مناطق البادية 35 – 18، وفي مناطق السهول 32 – 19، وفي الاغوار الشمالية 37 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 24، وفي البحر الميت 38 – 22، وفي خليج العقبة 39 – 25 درجة مئوية.

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