“التربية” تطلق منصة إلكترونية لتسجيل طلبة الصف الأول بالمدارس الحكومية

تعكف وزارة التربية والتعليم حاليا على وضع “لمساتها الأخيرة” على المنصة الإلكترونية المخصصة لتسجيل طلبة الصف الأول في المدارس الحكومية، للعام الدراسي المقبل.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، أحمد المساعفة، لقناة “المملكة”، اليوم الأربعاء، إن تسجيل طلبة الصف الأول في المدارس الحكومية للعام المقبل سيكون عبر منصة إلكترونية، موضحا أن “الوزارة تضع حاليا اللمسات الأخيرة على المنصة تمهيدًا لإطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وأشار إلى أن “الفئة المستهدفة من الطلبة هم من مواليد عام 2016″، موضحا أن الأطفال من مواليد 2014 و2015 ممن لم يدخلوا المدرسة بعد، يستطيعون التسجيل عبر المنصة للالتحاق في الصف الأول للعام الدراسي المقبل.

وبين المساعفة أن المنصة تهدف إلى التسهيل على أولياء الأمور وعدم مراجعة المدارس لتسجيل أبنائهم.