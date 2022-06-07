وفاة شاب وإصابة والده في انفجار إسطوانة غاز بمنزلهم بالشونة الشمالية

الشونة الشمالية- قضى شاب عشريني، وأصيب والده الخمسيني فجر اليوم الثلاثاء ، اثر انفجار اسطوانة غاز منزلية داخل منزلهم في الشونة الشمالية .

وقال متصرف لواء الأغوار الشمالية، الدكتور علي الحوامدة لوكالة ( بترا )، إن الاجهزة الأمنية وكوادر الدفاع المدني تواجدت منذ وقوع الحادثة، وجرى اخلاء جثة المتوفى واسعاف والده المصاب الى مستشفى معاذ بن جبل .

وبين ان كشف الدفاع المدني والأجهزة الأمنية أظهر وجود تسرب لمادة الغاز، أدى الى انفجار اسطوانة الغاز داخل المنزل الذي تعرض لانهيار اجزاء منه، فيما تم اتخاذ إجراءات وقائية حفاظاً على السلامة العامة للسكان المجاورين للمنزل .

بدوره ، قال مدير مستشفى معاذ بن جبل، الدكتور احسان مطالقة انه تم تحويل جثة الشاب المتوفى جراء تعرضه لحروق بدرجة التفحم لمركز الطب الشرعي لاقليم الشمال ،واصفا حالة المصاب بالحسنة.