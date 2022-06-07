وزير الداخلية: 4 رفعات على أسعار الوقود خلال الأشهر المقبلة

قال وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الثلاثاء، إن الأردن لديه اتفاقيات كثيرة مع أهم الدول الاقتصادية، لكن المستثمر المحلي لا يستغل هذه الاتفاقيات بالشكل الأمثل.

وأضاف الفراية، خلال لقائه مجموعة من المستثمرين في مدينة الحسن الصناعية، “ذاهبون إلى أقل شيء 4 رفعات على أسعار الوقود خلال الأشهر المقبلة”

ولفت إلى أن الحكومة تسعى لجذب الاستثمارات وتوقيع اتفاقيات وجذب المستثمر بأسهل ما يمكن، مشيرا إلى أن الحكومة ستعالج أي مشكلة تواجه المستثمرين.

وأوضح أن المشاكل الاقتصادية التي خلقتها جائحة كورونا، إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، ستتعاطى معها الحكومة بمسؤولية وليس بشعبية.

وأشار إلى أن الحكومة لن تتخلى عن دعم الطبقات الأكثر تضررا.

وتابع: “الأردن يوفر تسهيلات إقامة ويمنح الجنسية للمستثمر”، مشيراً إلى أن أكثر من 60 شخصاً حصلوا على الجنسية الأردنية خلال 7 شهور الماضية من خلال الاستثمار.