طقس معتدل في المرتفعات وحار بباقي المناطق حتى الخميس

تكون درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتسود أجواء معتدلة الحرارة في الجبال العالية، بينما تكون حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتبقى درجات الحرارة الخميس، حول معدلاتها الاعتيادية، وتبقى الأجواء معتدلة الحرارة في الجبال العالية، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الجمعة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 30 – 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 – 15، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 16، وفي مرتفعات الشراة 26 – 14، وفي مناطق البادية 34 – 17، وفي مناطق السهول 30 – 17، وفي الاغوار الشمالية 36 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 38 – 24، وفي البحر الميت 37 – 22، وفي خليج العقبة 38 – 25 درجة مئوية.

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