انتهاء فترة تعديل فواتير الكهرباء غير المدعومة اليوم الثلاثاء

تنتهى، الثلاثاء، فترة تعديل فواتير الكهرباء غير المشمولة بالتعرفة الكهربائية المدعومة ممن صدرت لهم فاتورة كهرباء على التعرفة غير المدعومة، وتنطبق عليهم شروط استحقاق الدعم نتيجة عدم تسجيلهم على المنصة، وفقا لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وزير الطاقة، صالح الخرابشة، قال في تصريح سابق، “يمكن للذين لم يسجلوا للدعم، وصدرت فواتيرهم مراجعة أقرب مكتب لخدمة المشتركين التابع لشركة توزيع الكهرباء التي تزوده بالخدمة لإلغاء الفاتورة، وإصدار فاتورة جديدة مدعومة”.

واعلن الخرابشة سابقا، إتاحة المجال لإلغاء الفواتير غير المدعومة، وإصدار فاتورة جديدة حسب التعرفة المدعومة بعد التسجيل على المنصة.