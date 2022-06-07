الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في ريف دمشق وتسقط معظم الصواريخ المعادية/ فيديو

ريف دمشق- سانا

تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف نقاطا في ريف دمشق الجنوبي، وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

وذكر مصدر عسكري لـ سانا أنه “في تمام الساعة الحادية عشرة و18 دقيقة من مساء امس الاثنين نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط جنوب مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”.

وأضاف المصدر أن الخسائر “اقتصرت على الماديات”.

كما فادت مراسلة RT في سوريا مساء امس الاثنين بأن دوي انفجارات سمع في العاصمة دمشق ومحيطها، مؤكدة تصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي.

ومن جهتها، أكدت قناة “الإخبارية” السورية أن الضربات الصاروخية كانت محدودة.