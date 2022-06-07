قرار مشبوه.. قيس سعيّد يتجه لاسقاط الهوية الاسلامية عن تونس في الدستور الجديد، بحجة محاربة الجماعات المتأسلمة
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جرينتش+2 10:31
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في ريف دمشق وتسقط معظم الصواريخ المعادية/ فيديو
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