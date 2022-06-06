39 عامًا على رحيل شرير السينما “الطيب” محمود المليجي

نُذر مواجهة تلوح في الافق بين حزب الله والعدو الاسرائيلي جراء نشاطه العدواني في منطقة الغاز البحرية المتنازع عليها
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