وزارة الخارجية تدين التصريحات الهندية المسيئة للرسول الكريم

عمان 6 حزيران (بترا) – ادانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بأشد العبارات، التصريحات المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والصادرة عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا الهندي.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، استنكار المملكة لهذه التصريحات، والرفض القاطع للمساس برموز الدين الإسلامي والرموز الدينية كافة باعتباره سلوكا يغذي ثقافة الكراهية والتطرف.

وقال إن قرار حزب بهاراتيا جاناتا بوقف المتحدثة باسم الحزب عن ممارسة مهامها وأنشطتها خطوة في الاتجاه الصحيح.

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