نُذر مواجهة تلوح في الافق بين حزب الله والعدو الاسرائيلي جراء نشاطه العدواني في منطقة الغاز البحرية المتنازع عليها
أهم العناوين
جرينتش+2 04:41
هل يثوب الاكراد الخونة الى رشدهم تحت ضغط التهديدات التركية باجتياح مناطق سيطرتهم في شمال سوريا؟
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني