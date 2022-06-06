نُذر مواجهة تلوح في الافق بين حزب الله والعدو الاسرائيلي جراء نشاطه العدواني في منطقة الغاز البحرية المتنازع عليها
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حسين الشيخ غير مقبول من الفلسطيننين.. تداول الاخبار مجدداً حول تدهور صحة عباس وسط خلافات حادة على خلافته
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