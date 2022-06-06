نُذر مواجهة تلوح في الافق بين حزب الله والعدو الاسرائيلي جراء نشاطه العدواني في منطقة الغاز البحرية المتنازع عليها
أهم العناوين
جرينتش+2 04:40
جنايات إربد ترفع العقوبة إلى 6 سنوات بحق لص اعتاد السرقة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني