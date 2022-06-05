وفاة واصابتان بحادث تصادم مركبتين على طريق جرش – الزرقاء

اسفر حادث تصادم بين مركبتين على طريق الزرقاء – جرش، اليوم الاحد، عن وفاة شخص واصابتين بالغتين، حيث تم اخلاء المتوفي الى مستشفى جرش الحكومي ونقل المصابين لتلقي العلاج اللازم.

وقد أفاد التقرير المروري من غرف عمليات إدارة السير والدوريات الخارجية الاحد، بوجود حركة سير نشطة على جميع الطرق الخارجية في المحافظات باتجاه العاصمة، وكذلك على جميع مداخل عمان، تزامنا مع بداية الدوام للاسبوع الحالي.

ودعت الادارات المرورية جميع السائقين، الى ضرورة التقيد التام بالسرعات المقررة على الطرق وتوخي الحيطة والحذر ، وعدم ترك المركبات على الشارع في حال وقوع أي حادث ، وذلك تجنبا للازدحامات المرورية