طقس معتدل بالمرتفعات وحار بباقي المناطق اليوم الاحد وغدا وبعده

تسجل درجات الحرارة، اليوم الأحد، أعلى بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتسود أجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الاثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع استمرار الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتبقى الأجواء يوم الثلاثاء، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ يوم الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 – 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 – 17، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 16، وفي مرتفعات الشراة 28 – 15، وفي مناطق البادية 37 – 20، وفي مناطق السهول 33 – 19، وفي الأغوار الشمالية 38 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 25، وفي البحر الميت 39 – 23، وفي خليج العقبة 40 – 24 درجة مئوية.

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