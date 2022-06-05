شيرين عبدالوهاب تعلن رفضها العودة إلى طلقها حسام حبيب

أجابت الفنانة شيرين عبدالوهاب عن أسئلة متابعيها عبر “إنستجرام'”، من خلال خاصية “أسك” على موقع التواصل الاجتماعي.

وقد ردت على سؤال: “لسة بتحبي حسام حبيب أم خلاص قدرتي تشيليه من قلبك”، قائلة: “أنا لا أحبه ولا أكرهه”، كما أجابت عن سؤال: “لو حسام طلب منكِ ترجعي له هل تقبلين أم ترفضي؟”، قائلة: “أرفض طبعًا”.

وكانت النجمة شيرين عبدالوهاب قد ردّت على أسئلة متابعيها، الأسبوع الماضي، وعلّقت على أنباء عودتها إلى طليقها الفنان حسام حبيب، وكشفت عن عمرها الحقيقي، وتحضيراتها لأعمالها الجديدة.

وعن أعمالها الجديدة، قالت: “سأطرح أغاني سينجل خلال الفترة المقبلة، وكل فترة سوف أطرح مجموعة أغاني”.

وحول عودتها إلى حسام حبيب، قالت: “أساس الزواج والطلاق الإشهار، ولو كنت رجعت كنت سأقول”، وأضافت: “لماذا أفعل كل ذلك في السر؟!”، مؤكدة أنها لا تفكر في الزواج مرة أخرى خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أنها لا تتكلم عن مشاكلها الشخصية، ولكنها تجدها انتشرت فجأة.

وأكّدت أنها لو امتلكت مصباح علاء الدين لكانت تمنّت أن تعيش في جزيرة مع بناتها وأمها فقط، ولفتت إلى عودتها مرة أخرى إلى التمثيل.

وكشفت عن أنها سوف تحيي حفلًا في مصر خلال شهر أغسطس المقبل، وأكّدت أنها بدأت اتباع حمية غذائية، وأشارت إلى أن الصفة التي لا تحبها في نفسها هي التسرّع.

وأوضحت أنها من مواليد 8 أكتوبر عام 1980 وتبلغ الآن 42 عامًا، وكشفت عن تحضيرها أغنية درامية من ألحان تامر عاشور، وأغنية أخرى من ألحان عمرو مصطفى، ولفتت إلى أنها حضرت حفلًا للفنانة سميرة سعيد وسط الجمهور ذات مرة في العين السخنة دون أن تخبر أي أحد.

وكان محامي حسام حبيب قد اعلن أن موكله حسام حبيب ردّ شيرين إلى عصمته بعد أسبوعين من طلاقهما، وأصدرت مديرة أعمال الأخيرة بيانًا صحفيًا أكّدت فيه أن ما يخص الحديث عن الحياة الشخصية للفنانة حق أصيل لها وحدها.