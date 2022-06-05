حريق كبير يأتي على اشجار وأعشاب قرب دوار الكمالية غرب عمان

شب حريق عصر اليوم الأحد في منطقة الحمر ، قرب دوار الكمالية،غرب العاصمة عمان بحسب ما أفادت بهمصادر الدفاع المدني.

وأضافت أن كوادر الدفاع المدني قد تواجدت في المكان، لافتة إلى أنها ما زالت تعمل على إخماد والسيطرة على الحريق.

وبينت أنه لم ينتج عن الحريق أي إصابات حتى اللحظة، فيما تضرر عدد من المنازل.

وقد امتد الحريق إلى تقطع طريق ماحص والفحيص وما زالت عشرات الصهاريج تصل للموقع، اضافة الى طائرة مروحية تشارك في الإخماد.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تداولها مواطنون أعمدة الدخان تتصاعد في السماء، كما فرت خيول من الاسطبلات الملكية القريبة من الموقع الى الطريق العام.

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