الاقصى قيد التهويد.. جماعات "الهيكل" تقتحمه صباح اليوم الاحد وقوات العدو تغلق مُصلياته وتمنع المقادسة من دخوله
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جامعة التكنولوجيا: شكاوى رسمية قدمت من طلبة بشأن قضية تحرش
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