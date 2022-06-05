ايران تؤكد ان قواتها في سوريا لن تنتشر محل الجيش الروسي الذي جاء اصلاً لمؤازرة جبهة المقاومة

اكد وحيد جلال زاده، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، مساء امس السبت، ان إيران ستستمر في دعم النظام السوري، ولكنه أوضح أن التقارير التي تتحدث عن استبدال روسيا في سوريا كاذبة.

جاء ذلك فى مقابلة مع شبكة “العالم” التلفزيونية.

وحين سُئل جلال زاده عن احتمال روسيا تسحب قواتها من سوريا جراء الحرب في اوكرانيا، نفى إن يكون الإيرانيون أو الموالون للحكومة السورية قد انتشروا مكان الروس.

وقال ” إن روسيا وإيران موجودتان في هذا البلد بدعوة من الحكومة الشرعية في سوريا، لذلك لن نأخذ مكان دولة ولن تحل محلنا دولة”، مقللًا بذلك من أهمية التقارير التي تتحدث عن خلافة إيرانية لروسيا في سوريا .

وأضاف: “لقد كانت بيننا وسوريا علاقة واسعة جدًا وعميقة، فقد جاءت روسيا لمساعدة جبهة المقاومة [إيران وحزب الله وسوريا] ، ونحن نرحب كلما دعتنا سوريا لنكون أكثر حضوراً”.

وأشار إلى زيارة قام بها مؤخراً الرئيس السوري بشار الأسد، وأشار: “على سبيل المثال، لدينا مشكلة في مسألة العبور البري إلى سوريا، يجب حلها، وتم التوصل إلى اتفاقيات، وقدمنا تقارير وكانت الرحلة إيجابية للغاية. . المشكلة لم توضح لكن الحل قد يكون من خلال العراق، لأن ايران تنقل السلاح عبر العراق الى سوريا ولبنان”.