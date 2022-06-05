الاقصى قيد التهويد.. جماعات "الهيكل" تقتحمه صباح اليوم الاحد وقوات العدو تغلق مُصلياته وتمنع المقادسة من دخوله
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البلبيسي: تسجيل حالتي وفاة و334 إصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الوبائي الماضي بارتفاع 24% عن سابقه
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