الاقصى قيد التهويد.. جماعات "الهيكل" تقتحمه صباح اليوم الاحد وقوات العدو تغلق مُصلياته وتمنع المقادسة من دخوله
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جرينتش+2 12:49
الاقصى قيد التهويد.. جماعات “الهيكل” تقتحمه صباح اليوم الاحد وقوات العدو تغلق مُصلياته وتمنع المقادسة من دخوله
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