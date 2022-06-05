الاقصى قيد التهويد.. جماعات “الهيكل” تقتحمه صباح اليوم الاحد وقوات العدو تغلق مُصلياته وتمنع المقادسة من دخوله

القدس – بدأت مجموعات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، باقتحام المسجد الأقصى، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال.

وسبق ذلك أن اقتحمت قوات الاحتلال، باحات المسجد بهدف تأمين اقتحام المستوطنين.

وأقدمت تلك القوات على إغلاق المصلى القبلي بالسلاسل، فيما منعت العشرات من المقدسيين من الدخول للأقصى والرباط فيه، بينما عزلت المرابطين بداخله عن أماكن اقتحام المستوطنين.

ومن المتوقع أن يشارك المئات في عمليات الاقتحام التي بدأت مرحلتها الأولى عند نحو الساعة 7:15 صباحًا بتوقيت القدس المحتلة، وستتواصل حتى الحادية عشر ظهرًا، قبل أن تبدأ المرحلة الثانية عند الساعة الواحدة والنصف ظهرًا وحتى الساعة الثانية والنصف.

وتأتي هذه الاقتحامات الواسعة بدعوة من جماعات “الهيكل” المتطرفة والتي دعت لاقتحامات مماثلة يوم غد، بمناسبة ما يسمى “عيد نزول التوراة”.

كما تأتي هذه الاقتحامات، تزامنًا مع الذكرى الـ55 للنكسة التي احتلت فيها “إسرائيل” المسجد الأقصى والجزء الشرقي من مدينة القدس، التي تتعرض لانتهاكات واعتداءات إسرائيلية متواصلة، ولعمليات تهويد ومصادرة لأراضيها، وطمس لمعالمها العربية الإسلامية.

وتركز “جماعات الهيكل” بـ”عيد نزول التوراة” على تعزيز “السجود الملحمي” في باحات الأقصى وعلى القراءة الجماعية العلنية للتوراة، بهدف تكريس أدائها للطقوس العلنية الجماعية بالمسجد، خصوصًا بعد ما حصل في اقتحام الأحد الماضي.

والأحد الماضي، شهد المسجد الأقصى جملة من الانتهاكات والاقتحامات الواسعة من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال، تخللها أداء طقوس تلمودية و”السجود الملحمي” ورفع العلم الإسرائيلي في باحاته، في مقابل الاعتداء على المصلين والمرابطين، وإبعادهم عن المسجد.

وتتزامن الدعوات اليهودية لاقتحام الأقصى، مع دعوات مقدسية لتكثيف شد الرحال للمسجد المبارك، والرباط الدائم فيه، للتصدي لاقتحامات المستوطنين وحمايته من التغول الإسرائيلي.

فقد أكد خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس الشيخ عكرمة صبري، على أهمية استمرار شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى، تزامنا مع تواصل دعوات المستوطنين لتنفيذ اقتحامات جديدة.

وقال الشيخ صبري إنه “يجب التمسك في الدفاع عن المسجد الأقصى، والاستمرار في شد الرحال إليه، لإحباط دعوات المستوطنين المتواصلة لاقتحام المسجد”.

ورأى أن صمت العالم العربي والإسلامي، يشجع الاحتلال والمستوطنين المتطرفين على تكرار اقتحاماتهم المركزية للمسجد الأقصى، إلى جانب مواصلة محاولات التهويد وتنفيذ الطقوس الدينية داخل باحاته.

وتابع الشيخ صبري قائلا: “في ظل هذه الاعتداءات ليس أمامنا سوى مواصلة الرباط والصلاة في الأقصى، والتمسك بقبلتنا الأولى ومسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم”.

تغطية صحفية: "قوات الاحتلال تغلق بالسلاسل المصلى القبلي في الأقصى وتحاصر المرابطين فيه". pic.twitter.com/30e2PnZhwu — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 5, 2022

مستوطنون يحاولون استفزاز المرابطين خلال اقتحامهم المسجد الأقصى الآن pic.twitter.com/4GelSZ4B0z — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 5, 2022