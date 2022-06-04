حركة فتح تواصل تقهقرها وتُمنى بهزيمة انتخابية جديدة لدى اكتساح اليساريين والإسلاميين قوائم نقابة الأطباء في الضفة
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جرينتش+2 09:06
وفقاً لشبكة “سي إن إن”.. اجتماعات مستمرة بين أوروبا وأمريكا لوقف إطلاق النار وإنهاء الصراع في أوكرانيا عبر التفاوض
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