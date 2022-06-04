وفقاً لشبكة “سي إن إن”.. اجتماعات مستمرة بين أوروبا وأمريكا لوقف إطلاق النار وإنهاء الصراع في أوكرانيا عبر التفاوض

ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، يوم امس الجمعة، أنهم التقوا بانتظام في الأسابيع الأخيرة مع نظرائهم الأوروبيين لمناقشة الأطر المحتملة لوقف إطلاق النار وإنهاء الصراع في أوكرانيا عن طريق التفاوض.

وأكدت “سي إن إن” أن إيطاليا اقترحت في أحد الاجتماعات أواخر الشهر الماضي أن تلتزم أوكرانيا بالحياد تجاه حلف شمال الأطلسي “الناتو” مقابل بعض الضمانات الأمنية.

وأشارت الشبكة إلى أن إيطاليا اقترحت أيضا أن تجري مفاوضات بين كييف وموسكو حول مستقبل شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس، عقب حياد أوكرانيا بشأن الناتو.

ونوهت الشبكة بأنه رغم أن أوكرانيا لا تشارك بشكل مباشر في هذه الاجتماعات فإن واشنطن ملتزمة بمبدأ “لا شيء بخصوص أوكرانيا بدون أوكرانيا”.

وشدد المسؤولون الأمريكيون والغربيون لشبكة “سي إن إن”، على أن هناك قلقا متزايدا من أن الحرب ستستمر، ربما لسنوات، إذا لم تأت روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق.

وفي السياق، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، عن أمله في “انتهاء الصراع في أوكرانيا بالتوصل إلى اتفاق”. مشيرا إلى أنه لا يعلم متى وفي ظل أي ظرف يمكن لهذا أن يحدث.

كانت روسيا قد بدأت في الـ 24 من فبراير/شباط، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين المتطرفين قوميا، الذين اضطهدوا سكان دونباس على مدار ثماني سنوات.