أثار أحزان خديجة جنكيز.. بايدن (إمام المنافقين) يزور ابن سلمان في عُقر داره من أجل مقايضة دم خاشقجي بنفط السعودية
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جرينتش+2 06:09
فى ذكرى النكسة.. فلنربى أولادنا على أن (اسرائيل) لا تزال هى العدو
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