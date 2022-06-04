أثار أحزان خديجة جنكيز.. بايدن (إمام المنافقين) يزور ابن سلمان في عُقر داره من أجل مقايضة دم خاشقجي بنفط السعودية
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طارق الشناوي: ابن سمير صبري «كذبة بيضاء»/ فيديو
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