طارق الشناوي: ابن سمير صبري «كذبة بيضاء»/ فيديو



أكد الناقد الفني المصري، طارق الشناوي، أنه لا حقيقة لوجود ابن للراحل سمير صبري، مضيفًا أنها كانت “كانت كذبة بيضا”.

وأضاف الشناوي، في مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” المذاع على قناة “النهار”، تقديم الإعلامي محمد الباز، أن رغبة سمير صبري في أن يكون له ابن رغبة مشروعة.. فكل منا في حياته لديه رغبات لم يحققها”.

وتابع: “الراحل فنان وممثل بالأساس وقد يحدث لديه اندماج أكثر من غيره مع رغباته ويعايش الرغبة التي يحبها وكأنها تحققت”.

وأشار الناقد الفني، إلى أن ما يثبت عدم وجود ابن للراحل، تصريحاته المتناقضة بشأن هذه القضية، مجددًا تأكيده: “دي ما تعتبرش كذبة أو اتهام لذمته لأن الراحل عندما قال هذا لم يهتك عرضًا ولم يسيئ لأي شخص”.

سماح أنور تنفي زواجها من سمير صبرى

ومن جانبه، نشر الإعلامى المصري، عمرو الليثي، على حسابه بـ “فيس بوك” فيديو، للقاء سابق له مع الفنانة سماح أنور، بعد حديث الماكير محمد عشوب عن وجود ابن للفنان الراحل سمير صبرى من فنانة معروفة، وذهبت التخمينات إلى أنها سماح أنور.

وقالت سماح أنور خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه “واحد من الناس”: “اتجوزت مرة واحدة أبو أدهم عاطف فوزي، والله مكانتش قصة حب ولكن فى الوقت ده كان فى حب وتوفى عاطف فوزى وأدهم عمره سنتين، كنا فى 1997، وبعد وفاة زوجى مفكرتش أتجوز تانى ووجود أدهم فى حياتى ممنعنيش من الجواز، وشايفة إنه أنسب إنى أكون أم لابنى وخلاص، وأنا حابة أعيش من اجل ابني وأقوم الصبح علشانه، لكن لو علشانى مش هقوم من على السرير”.

وعن ارتباطها بالفنان سمير صبري، ردت قائلة: “كنت أتمنى أتجوزه ومكانش مناسب إننا نتجوز سنًا، وأيا كان إيه السبب عمرنا ما اتكلمنا عن الحاجات دي، وعمرنا ما قولنا لبعض كلام حب، الناس فاكرة إن فيه علاقة بجد بس مفيش علاقة بجد ولا حاجة، فيه صداقة بجد بس مفيش كلام فى الموضوع ده”.

https://www.facebook.com/watch/?v=1140192509872060