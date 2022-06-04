حركة فتح تواصل تقهقرها وتُمنى بهزيمة انتخابية جديدة لدى اكتساح اليساريين والإسلاميين قوائم نقابة الأطباء في الضفة

رام الله – حققت قوائم المستقلين واليسار والأحزاب الإسلامية، اكتساحًا في قوائم انتخابات نقابة الأطباء في الضفة الغربية.

ومن أصل 8 فروع، نجحت قوائم حركة فتح فقط في منطقتين، رام الله بـ 7 مقاعد من أصل 9،، وبيت لحم بتسعة مقاعد كاملة.

وبحسب النتائج النهائية لانتخابات نقابة الأطباء، فقد أعيد انتخاب الدكتور شوقي صبحة (مرشح المستقلين)، نقيبًا بالتزكية.

وفازت قائمة طولكرم المهنية المستقلة بالتزكية، فيما فازت جنين الموحدة المستقلة بالتزكية، وفي قلقيلية فازت القائمة المهنية المستقلة بجميع المقاعد، وكذلك الأمر في نابلس، فيما حققت قائمة القدس وأريحا المستقلة الفوز بـ 8 مقاعد من أصل 9.

وفي الخليل، فازت قائمة خليل الرحمن المهنية المستقلة ب 6 مقاعد و 3 مقاعد لقائمة حركة فتح.

وفي التفاصيا، أظهرت نتائج فرز الأصوات بانتخابات نقابة الأطباء الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مساء امس الجمعة، فوزا ساحقا لتحالف الإسلاميين واليسار والمستقلين مقابل خسارة كبيرة لمرشحي حركة فتح.

وأفادت مصادر محلية بفوز التحالف الوطني والمستقلين بانتخابات نقابة الأطباء في 7 فروع من أصل 8 أجريت فيها الانتخابات في الضفة الغربية، مقابل فوز مرشحي فتح في فرع واحد فقط.

وفيما يلي النتائج النهائية لانتخابات نقابة الاطباء:

فوز الدكتور شوقي صبحة (مرشح المستقلين) نقيبا للأطباء بالتزكية.

طولكرم: فوز قائمة طولكرم المهنية المستقلة بالتزكية.

جنين: فوز قائمة جنين الموحدة المستقلة بالتزكية.

بيت لحم: فوز قائمة منظمة التحرير الفلسطينية بالمقاعد التسعة.

قلقيلية: فوز القائمة المهنية المستقلة بجميع المقاعد.

نابلس: فوز قائمة نابلس المهنية المستقلة بجميع المقاعد التسعة.

القدس: فوز قائمة القدس وأريحا المستقلة ب 8 مقاعد من 9.

رام الله: فوز قائمة فتح ب 7 مقاعد ومقعدين للمستقلين.

الخليل: فوز قائمة خليل الرحمن المهنية المستقلة ب 6 مقاعد و 3 مقاعد لقائمة حركة فتح.

وتأتي هذه الخسارة المدوية لحركة فتح بعد خسارتها في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت وفي انتخابات المهندسين، الأمر الذي يعزوه المراقبون لسلوك القيادة المتنفذة لحركة فتح والتي تورطت في مستنقع التنسيق الأمني مع الاحتلال، كذلك ممارسات حكومتها بالضفة التي تواجه انتقادات واسعة بسبب الفساد وقمع الحريات.

وقد عقبت حركة “حماس” على هذه الانتخابات بالقول إن “فوز قوائم التحالف الوطني المهني في انتخابات نقابة الأطباء هو استمرار للنتائج المباركة التي حققتها كل القوى الفلسطينية المتمسكة بمنهج الصمود وخيار المقاومة”.

وأضافت الحركة، في تصريح صحفي ليلة امس: إن هذا الفوز يساهم بـ”العمل من أجل واقع مهني ونقابي يليق بشعبنا وحقوق فئاته المهنية والنقابية وتطلعاتها، كما يليق بنضاله من أجل التحرير والعودة”.

وقد تقدمت الحركة بالتهنئة للقوائم المهنية المستقلة (تحالف الإسلاميين واليسار والمستقلين) بفوزهم الكبير في انتخابات نقابة الأطباء وحصول قوائمهم على غالبية المقاعد في 6 فروع من أصل 8 أجريت بها الانتخابات، وهي: طولكرم وجنين ونابلس وقلقيلية والقدس والخليل.

كما باركت حماس للدكتور شوقي صبحة بمناسبة إعادة انتخابه نقيباً للأطباء الفلسطينيين للدورة الثانية على التوالي على رأس قائمة “تآلف وطني ومهني فلسطيني”.