أثار أحزان خديجة جنكيز.. بايدن (إمام المنافقين) يزور ابن سلمان في عُقر داره من أجل مقايضة دم خاشقجي بنفط السعودية
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إيران ترد على إسرائيل: بإمكانكم مهاجمتنا في الأحلام فقط، وعندما تشاهدون هذا الحلم لن تستيقظوا منه أبدا
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