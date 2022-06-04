إصابة 41 شخصا ببكتيريا في جرش.. المياه سليمة والمتابعة حثيثة

صرح وزير الصحة، الدكتور فراس الهواري إن التقارير الأولية تشير إلى وجود 41 حالة مشتبه بتسممها ببكتيريا في جرش.

وأكد الهواري/ اليوم السبت، أن 4 حالات منها تطلب دخولهم المستشفى حالتهم بسيطة جدا.

وكان كشف محافظ جرش محمد أبو رمان، عن مراجعة 35 حالة مستشفى جرش الحكومي، كانت تعاني من أعراض التسمم وألم في البطن.

وأوضح أبو رمان، أنه تبين بعد أخذ العينات، أنهم مصابون ببكتيريا “إي كولاي” التي تكون غالبا في مصادر المياه غير الخاضعة للتعقيم الصحيح.

ومن جانبها تتابع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، المعلومات التي وردتها بحالات تعاني من أعراض تسمم في محافظة جرش، للوقوف على أي مستجدات بشأن مصدر البكتيريا التي تسببت بالتسمم وبالتنسيق مع مديرية صحة جرش، وفقا للمدير العام للمؤسسة نزار مهيدات.

وكان 35 شخصا قد راجعوا مستشفى جرش الحكومي، امس الاول الخميس، يعانون من أعراض تسمم وألم في البطن، وفقا لمحافظة جرش محمد أبو رمان. كانت تعاني من أعراض التسمم وألم في البطن، وتبين بعد أخذ العينات، أنهم مصابون ببكتيريا “إي كولاي” التي تكون غالبا في مصادر المياه غير الخاضعة للتعقيم الصحيح.

وقال مهيدات في بيان صحفي،اليوم السبت، إنّ فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة توجهت على الفور إلى منطقة سوف وأجرت مسحا شاملا للمنشآت الغذائية ضمن منطقة التسمم بما فيها المطاعم وأغلقت مطعمين احترازيا.

وأضاف، أنه “تم احترازيا سحب عينات موسعة من المواد الغذائية المتداولة هناك وكذلك من الوجبات المعدة في المطاعم ومدخلات إنتاجها لغايات تحليلها مخبريا في مختبرات المؤسسة للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك وخلوها من أي مخاطر من المحتمل أن تكون السبب وراء التسمم وسيتم الإعلان عن نتائج التحاليل المخبرية فور ظهورها”.

ودعت المؤسسة، إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة أو استفسار من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر رقم الواتساب 0795632000.

وعلى صعيد متصل، قال الأمين العام للرعاية الصحية والأوبئة رائد الشبول، اليوم السبت، إن نتائج فحوصات مصادر المياه في محافظة جرش أظهرت بأنها “سليمة وغير ملوثة”.

وأضاف يقول، أن “جرش أصبحت من البؤر الساخنة وهي من المحافظات التي تم تغيير الاستراتيجية فيها لجمع العينات من أسبوعين لأسبوع واحد من المنشآت الغذائية”.

وبيّن الشبول بأنه سيتم تكثيف الجولات وزيادة الكوادر الرقابية على المنشآت الغذائية بالتعاون مع مؤسسة الغذاء والدواء على المنشآت الغذائية، خاصة في فصل الصيف.

وأشار الشبول إلى أن عدد حالات الاشتباه بالتسمم التي راجعت مستشفى جرش الحكومي بلغت 41 وغادرت جميعها، باستثناء حالتين ما زالت قيد العلاج وصفت بالـ “مستقرة”.