أثار أحزان خديجة جنكيز.. بايدن (إمام المنافقين) يزور ابن سلمان في عُقر داره من أجل مقايضة دم خاشقجي بنفط السعودية

علقت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، على اللقاء المحتمل بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقالت خديجة جنكيز، في تصريحات مع شبكة “CNN”، إن “قرار الرئيس بايدن بشأن عقد لقاء مع محمد بن سلمان أمر مؤلم للغاية بالنسبة لي ولمؤيدي الحرية والعدالة في كل مكان”.

وأضافت: “الرئيس بايدن، إذا ما التقى محمد بن سلمان، سيخسر بوصلته الأخلاقية ويزيد حزني بشكل كبير”..

صحيفة تكشف سبب تحول موقف بايدن من السعودية

وقد نشرت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية مقالا تحليليا كشفت فيه سبب تحول موقف الإدارة الأمريكية بقيادة بايدة من السعودية، بعد الجفاء الذي شهدته علاقات البلدين إثر مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي.

ويرى كاتبا المقال فيليسيا شوارتز، وديريك بروير أن بايدن قد عمد إلى إذابة الجليد مع السعودية في ظل ارتفاع أسعار النفط، على الرغم من تعهد بايدن عند ترشحه لرئاسة البلاد بمعاملة السعودية كدولة منبوذة بسبب حادث مقتل خاشقجي والحديث عن تورط مسؤولين سعوديين في الجريمة.

واعتبر المقال الاجتماع المتوقع بين بايدن وولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعد “منعطفا لرئيس أمريكي وصف المملكة بأنها منبوذة”.

ووسط الارتفاع الصاروخي في أسعار النفط والتضخم القياسي في الولايات المتحدة، فقد ارتأى بايدن تغيير التوجه السياسي لبلاده، رغم أنه في وقت سابق، وصف المعركة بين الديمقراطية والأنظمة الاستبدادية بأنها المبدأ المركزي لسياسته الخارجية، بحسب المقال.

وأوضح كاتبا المقال أن البيت الأبيض أظهر الثمار الأولى لتحول سياسته، حيث وافقت “أوبك” على تسريع إنتاج النفط للمساعدة في تعويض الإنتاج المفقود بسبب العقوبات الغربية ضد روسيا، في المقابل ساعدت السعودية في تمديد الهدنة بين الحكومة اليمنية، المدعومة من السعودية، و”أنصار الله”.

وفي سياق متصل، كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المخططة إلى المملكة العربية السعودية وإسرائيل في وقت لاحق من هذا الشهر تم تأجيلها إلى يوليو/تموز المقبل.

ونقلت شبكة “NBC News”، عن مصادر لها، قولها إن البيت الأبيض يخطط الآن للقيام برحلة أوسع إلى الشرق الأوسط الشهر المقبل.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للشبكة “نحن نعمل على تنظيم زيارة إلى إسرائيل والمملكة العربية السعودية لحضور قمة دول مجلس التعاون الخليجي+3”.

وتابع: “نحن نعمل على تأكيد التواريخ. عندما يكون لدينا شيء لنعلن عنه، فسنقوم بذلك”.

وفي السياق ذاته، قال دبلوماسي أجنبي ومسؤولان أمريكيان إن زيارة السعودية لن تتم في أواخر يونيو/حزيران الجاري، مؤكدين في ذات الوقت أن الرحلة إلى إسرائيل قد تم تأجيلها أيضا.

واضافوا بأن الإدارة الأميركية قررت عدم الربط بين زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط وبين سفره لحضور قمة حلف شمال الأطلسي في إسبانيا وقمة مجموعة السبع في ألمانيا في وقت لاحق من هذا الشهر.

وكان موقع “واينت” الاسرائيلي، قد أكد أنه من المتوقع أن يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل يوم الخميس، 23 يونيو/حزيران، ومن المتوقع أن يخصص اليوم الثاني من الزيارة للفلسطينيين ويزور فيه بيت لحم ومستشفى المقاصد في القدس الشرقية.

وأشار الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الجمعة إلى إمكان قيامه بزيارة للسعودية، وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” وغيرها من وسائل الإعلام الأميركية قد نقلت عن مصادر لم تكشفها أن بايدن سيمضي قدمًا في زيارة السعودية بعد شيوع أنباء حول اعتزامه القيام بذلك.

وقال بايدن للصحافيين عند سؤاله عن التقارير الإعلامية “لست متأكدا مما اذا كنت سأذهب. هناك إمكان أن التقي الاسرائيليين و(مسؤولين) في بعض الدول العربية. السعودية ستكون ضمن (الجولة) إذا قمت بها، ولكن ليس لدي خطط مباشرة حتى الآن”.

وأوردت شبكة “سي إن إن” أن بايدن سيلتقي الحاكم الفعلي للسعودية، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان البالغ 36 عامًا !!!!!