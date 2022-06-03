وصول جثمان الشهيد الجوابرة والمصابين إلى أرض الوطن

عمان 3 حزيران (بترا)- وصل اليوم الجمعة إلى مطار ماركا العسكري، جثمان شهيد الواجب الرقيب علي جمعة شحادة الجوابرة والمصابين، وكان في استقبالهم، مندوباً عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، المفتش العام العميد الركن صدقي الرواشدة وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية وذوي الشهيد.

وقد جرى للشهيد مراسم استقبال عسكرية، حيث حُمل الشهيد مكللاً بالعلم الأردني على أكتاف مجموعة من رفاق السلاح، واصطفت مجموعة من حرس الشرف لتحية الشهيد، فيما عزفت موسيقات القوات المسلحة “لحن الرجوع الأخير”.

وكانت إحـدى دوريات قوة الانتشار السريع مالي/2 وأثناء تنفيذ الواجب ضمن قوات حفظ السلام العاملة هناك، قد تعرضت لهجوم مسلح استهدف طاقم الدورية.

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