وزير الصناعة: الحكومة ملتزمة بتثبيت أسعار الخبز

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أن الحكومة ملتزمة بتثبيت أسعار الخبز حتى وإن وصل سعر طن القمح إلى الف دولار.

وأضاف خلال استضافته في برنامج “ستون دقيقة” الذي بثه التلفزيون الأردني مساء اليوم ان الاردن اشترى القمح خلال الاسبوع الماضي بسعر وصل لما يقارب 500 دولار للطن الواحد، على الرغم ان التقديرات التي تضمنتها موازنة العام الحالي 2022، لاسعار القمح تراوح بين 230 و 260 دولارا للطن.

واشار الى ان كلفة كيلو الخبز الواحد حسب اسعار القمح الجديدة تبلغ 55 قرشا، الا ان الحكومة ملتزمة بتثبيت اسعاره الحالية حتى لو وصل سعر طن القمح الف دولار، وهو ما اكد عليه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.

وحول أسعار الدواجن أكد الشمالي أن الحكومة تتدخل عندما يكون مغالاة في الأسعار مشيرا الى أن أسعار الدواجن كانت قبل رمضان أكثر من دينارين وكانت تصل إلى دينارين و20 قرشا، وتم تحديد أسعارها بدينارين لخصوصية شهر رمضان، وبعد ذلك من الطبيعي أن تعود الأسعار إلى طبيعتها وهي الأقل على مستوى دول الجوار.

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