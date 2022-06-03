مقابل تطبيع جوي.. إسرائيل توافق على ترتيبات أمنية تسمح للسيسي بنقل السيطرة على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية
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جرينتش+2 02:14
مقابل تطبيع جوي.. إسرائيل توافق على ترتيبات أمنية تسمح للسيسي بنقل السيطرة على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية
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